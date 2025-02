foto: 112 Groningen

De hulpdiensten zijn maandagmiddag uitgerukt voor een mogelijk gaslek in een woning aan de Diepenhuisstraat in de Stad. Volgens RTV Noord was de boosdoener een gasfornuis dat van een wasmachine was gevallen.

De brandweer heeft de gaskraan dichtgedraaid en zo de lekkage gestopt. Daarnaast hebben ze de bewoners geadviseerd het fornuis voortaan een andere plek in het huis te geven.