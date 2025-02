Brandweer redt jongeren van eilandje in vijver in Haren

Foto: Sander Bolhuis (112 Groningen)

Een groep jongeren is woensdagavond vast komen te zitten op een eilandje, midden in een vijver in het Burgemeester Boeremapark in Haren.

Hoe de jongeren op het eilandje terecht zijn gekomen is niet duidelijk, maar vermoedelijk zijn ze over het zwakke ijs naar het eilandje gelopen en konden ze niet meer zelf terug.

Een duikploeg van de brandweer in Stad en andere hulpdiensten kwamen naar het park om de jongeren te redden. Ze zijn uiteindelijk veilig op de kant gebracht en worden naar huis gebracht.