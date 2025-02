Brandweer in actie voor rook uit leegstaande woning

Foto: Sebastiaan Scheffer

De Groninger brandweer moest zaterdagavond in actie komen voor een vermeende woningbrand aan de Jan van Galenstraat in de Zeeheldenbuurt.

De melding van de brand kwam rond 18.10 uur bij de hulpdiensten binnen waarop een tankautospuit en een hoogwerker naar de locatie werden gestuurd. “Omstanders hadden het alarmnummer gebeld omdat ze rook uit een leegstaande woning zagen komen”, vertelt brandweerwoordvoerder Geert Walburg. “Het betrof een portiekflat, waarbij de brand zou woeden in één van de hoekwoningen. Na arriveren hebben de brandweerlieden een controle gedaan. Er werd echter geen rook of vuur aangetroffen. Daarop zijn we al snel weer teruggekeerd naar de kazerne.”

Toch twijfelt Walburg niet over de melding. “De temperatuur ligt op dit moment rond het vriespunt. Deze temperaturen zorgen ervoor dat rook uit een pijp of schoorsteenkanaal net even wat meer opvalt dan op andere dagen. Het is meer zichtbaar. Daarom is het heel goed dat er gebeld is. Maar in dit geval bleek er niets aan de hand te zijn.”