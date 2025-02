foto: 112 Groningen

Maandagavond is de brandweer uitgerekt vanwege de mogelijke aanwezigheid van Koolmonoxide in een woning aan het Gedempte Zuiderdiep in Groningen. Dat meldt 112 Groningen.

Brandweerlieden zijn de woning binnengegaan en hebben verschillende metingen verricht. Het is niet duidelijk of er verder maatregelen zijn genomen.