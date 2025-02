Brand in woning aan Trompsingel snel onder controle

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

In een woning aan de Trompsingel heeft dinsdagavond korte tijd brand gewoed. Bij de brand raakte niemand gewond.

De melding van de brand kwam even na de klok van 22.00 uur binnen bij de hulpdiensten. Daarop werden een tankautospuit en een hoogwerker naar de locatie gestuurd. “In de keuken was brand ontstaan”, vertelt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl. “Per ongeluk was er een houten snijplank op de elektrische kookplaat gelegd die op dat moment nog warm was. Daarop ontstond er brand.”

Brandweerlieden hebben de situatie onder controle gebracht. Daarna hebben ze de woning geventileerd. Stichting Salvage is ingeschakeld om de bewoners te ondersteunen bij het afhandelen van de schade.