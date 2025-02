Universiteitsmuseum neemt bezoekers mee op ontdekkingstocht door de hersenen

Afbeelding via Universiteitsmuseum Groningen

Het Universiteitsmuseum Groningen opent komende vrijdag de nieuwe tentoonstelling ‘Brainstorm’. Deze expositie neemt bezoekers mee op een reis door de menselijke hersenen.

De tentoonstelling laat zien hoe hersenonderzoek door de eeuwen heen is ontwikkeld. Van de eerste hersenscans tot de invloed van darmen op het brein. Specifiek staat het onderzoek van professoren Marie-José van Tol en Iris Sommer centraal.

Van Tol onderzoekt de rol van hersenen bij depressieve klachten. Zij benadrukt dat hersenonderzoek veel vormen kent, zoals het leren van een tweede taal of het bestuderen van fruitvliegjes. Ook innovatieve technieken, zoals mini-hersenen uit stamcellen, krijgen aandacht. Naast ziekten staat ook hersengezondheid centraal. Hoogleraar Iris Sommer onderzoekt de invloed van voeding op het brein. Volgens haar bevordert een gezonde levensstijl niet alleen het brein, maar ook de darmflora.

Er is ook aandacht voor het digitale project ‘Wetenschap op Woensdag’. Dit samenwerkingsverband, tussen Hanzehogeschool Groningen, het UMCG, de RUG en het Universiteitsmuseum, koppelt hersenonderzoek aan kunstwerken van studenten van Academie Minerva.

Een animatie legt bijvoorbeeld uit waarom vrouwen minder hersencellen hebben, maar hoe dat geen invloed heeft op hun intelligentie. Of waarom linkshandige mensen vaker beide hersenhelften gebruiken.

De tentoonstelling is vanaf 15 februari 2025 te bezoeken in het Universiteitsmuseum aan de Oude Kijk in ’t Jatstraat, op dinsdag t/m zondag van 11.00 uur tot 17.00 uur (zondag vanaf 12.00 uur).