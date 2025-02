Boumaboulevard week dicht voor aanleg groene middenberm en extra oversteekplaatsen

Foto via Google Maps - Streetview

De Boumaboulevard is vanaf zaterdagochtend bijna een hele week dicht tussen de Verlengde Lodewijkstraat en de Eelkemastraat voor autoverkeer.

De afsluiting is nodig, omdat er een groene middenberm en een extra oversteekplaats worden aangelegd. In de middenberm komen nieuwe bomen en een mengsel van lage beplanting en heesters. Tussen de Verlengde Lodewijkstraat en de Eelkemastraat wordt daarnaast een extra zebrapad aangelegd.

De afsluiting geldt tot vrijdag 21 februari 16.00 uur voor autoverkeer in beide richtingen. Automobilisten rijden om via de Europaweg (afslag Westerbroek), de Bornholmstraat, de Winschoterweg, de Duinkerkenstraat en het Helperpark. De fiets- en voetpaden blijven open. De oversteek van het Nanningapad naar het park is wel afgesloten. Oversteken kan via Verlengde Lodewijkstraat, de Redoute, het Nanningapad en andersom.

Ook bussen moeten omrijden

Door de afsluiting van de Boumaboulevard kunnen er ook geen bussen rijden.Voor buslijn 2 van Q-buzz komt een tijdelijke halte op het kruispunt tussen de Boumaboulevard en de Eelkemastraat. Buslijn 8 rijdt de normale route. Kijk voor de meest actuele reisinformatie op www.qbuzz.nl

Tijdens voorjaarsvakantie rijden er vanwege de ombouw van het hoofdstation geen treinen van Arriva tussen station Europapark en Bad Nieuweschans. Arriva zet op dit traject bussen in om de reizigers te vervoeren. Arriva maakt ook gebruik van de tijdelijke halte op het kruispunt bij de Eelkemastraat.