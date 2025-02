Boomfeestdag: kinderen planten vrijdag bomen in Roege Bos

Leerlingen van basisschool De Fenix, loco-kinderburgemeester Doris en Natuur en Duurzaamheid Educatie (NDE) planten komende vrijdag bomen in het Roege Bos.

Voorafgaande aan Boomfeestdag hebben leerlingen van groep 7 op school een bomenles gehad en kregen ze te horen waarom bomen belangrijk zijn. De kinderen leren dat het belangrijk is om goed voor de natuur te zorgen.

NDE plant ieder jaar op Boomfeestdag ergens in de gemeente Groningen bomen. NDE, een afdeling van de gemeente, biedt natuuronderwijs aan leerlingen van de basisschool. Dat gebeurt onder meer op de vier schooltuinen in de stad. Ook beheert NDE de kinderboerderij in het Stadspark en een uitleencentrum met lesmateriaal.