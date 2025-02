Bluestour trekt veel belangstelling: “Geweldig om ook veel jonge mensen te zien” (foto’s)

Herbie in de Souffleur. Foto: ingezonden

De vijftiende editie van de Bluestour in de binnenstad is zaterdagavond een succes geworden. Volgens Willem Koster, die samen met Maarten Linskens de organisatie verzorgt, smaakt het evenement ook naar meer.

Hoi Willem! Hoe kijk je terug op gisteravond?

“Ik denk dat we een hele mooie avond hebben gehad. Het was erg druk. Onze indruk is ook dat het drukker was dan vorig jaar. Van 21.30 uur tot 01.00 uur hebben er in dertien cafés optredens plaatsgevonden. Ook leuk om te vertellen is dat er geen problemen zijn geweest. Geen malheur, technische storingen op kapotte apparatuur. Dus, wij zijn heel tevreden.”

Met de vijftiende editie vierden jullie gisteravond een jubileumeditie. Hoe is de Bluestour indertijd ontstaan?

“Het is indertijd opgezet door de twee Wimmen. Wim Angerman en Wim Entzinger. Het was in de tijd dat ik nog uitbater was van café Koster. Aanvankelijk startte de bluestour in vier, vijf kroegjes in de Ellebogenbuurt. Angerman speelde ook regelmatig in mijn café en vroeg mij op een gegeven moment of ik mijn café er niet voor beschikbaar voor wilde stellen. Angerman is in 2017 overleden. Het café had ik toen reeds verkocht, en toen kwam de vraag of ik de programmering niet op mij wilde nemen. Natuurlijk wilde ik dat. Ik wilde dat graag voor Wim doen.”

Doin’ Alright in Buckshot. Foto: ingezonden Bluesheat in Martinihotel. Foto: ingezonden

Eén van de locaties waar gisteravond muziek werd gemaakt was het Martini Hotel …

“Dat is een beetje onze bijzondere locatie. Omdat er mensen in het hotel slapen stoppen de optredens op deze plek om 00.00 uur. Om die reden begint het programma er altijd wat eerder. Daardoor wordt de locatie een beetje gezien als aftraplocatie. Veel liefhebbers komen er samen. En daardoor ontstond er gisteravond een bijzondere situatie. In de lounge van het hotel traden de Bluesheat op. Voor je optreedt, doe je altijd een soundcheck. Maar op dat moment was er al veel publiek aanwezig. Dus het werd een soundcheck met publiek. Wat ik hoorde is dat deze band een prachtige avond heeft gehad.”

Daarnaast was er nog iets bijzonders, want gisteren kregen jullie te maken met een afzegging …

“De band die in café The Dog’s Bollocks zou optreden moest door ziekte verstek laten gaan. We zijn gisteren druk op zoek gegaan om daar vervanging voor te regelen. Die vonden we in de naam van de band Blues Encore. Toevallig stuurden ze zojuist een berichtje dat ze het fantastisch hebben gevonden om in te mogen vallen, en dat ze een mooie avond hebben gehad.”

Als je de avond meemaakt, wat valt je dan op?

“Als organisatoren trekken wij op de fiets langs alle cafés. Waarbij we in elk café ongeveer twintig minuten aanwezig zijn. Wat mij opvalt is de diversiteit van het publiek. Bij blues zou je kunnen denken dat het iets is voor wat oudere mensen. Maar dat is niet waar. We hebben gisteravond veel jonge mensen gezien, die aan het genieten waren. Het publiek wat hier op af komt, kun je onderverdelen in twee categorieën: zij die specifiek hiervoor naar de stad komen en mensen die verrast worden doordat dit er is. En dat is een heel mooi samenspel.”

Highway R&B Gang in TOTT. Foto: ingezonden Ed Baker in de Beurs. Foto: ingezonden

Hoe belangrijk is het dat jonge mensen zich interesseren voor dit evenement?

“Ik denk dat het heel belangrijk is. Als jonge mensen zich hier voor interesseren, en zelf muziek gaan maken, dan blijft het genre in ontwikkeling. Het leeft dan door. Dat is belangrijk.”

Wat is volgens jou het geheim van het succes?

“Ik denk dat muziek een duidelijke verbindende factor heeft. De afgelopen jaren zijn er in Groningen veel podia verdwenen. De locaties waar je muziek tegenkomt zijn afgenomen. Muziek in een café geeft het bedrijf dynamiek. Je kunt nog steeds aan de bar zitten, maar je kunt ook genieten van een mooi optreden. En dit geheel, dat mis ik wel een beetje. Groningen was altijd de muziekstad. Maar dat ebt een beetje weg. Dat is jammer.”

Er lijkt me geen twijfel mogelijk, volgend jaar de zestiende editie?

“Dat denk ik wel. De komende periode gaan we deze editie evalueren. Maar wat ik tot nu toe hoor, is veel enthousiasme. En weet je wat ook zo leuk is? Dat in het publiek zich ook bands en artiesten bevonden. Zij schieten je dan aan, en vragen of ze volgend jaar ook mogen optreden. Ja, dit evenement is springlevend. En alle leuke reacties maken ons als organisatie trots en blij.”