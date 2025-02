Bluestour strijkt zaterdagavond neer in binnenstad: “Groningen is blues”

In de binnenstad vindt zaterdagavond de vijftiende editie van de Bluestour plaats. In dertien verschillende cafés zullen optredens te zien en te horen zijn. Een gesprek met organisator Willem Koster.

Hoi Willem! Hoe gaat het met de voorbereidingen?

“Vanochtend kregen we te maken met een tegenvaller. Eén van de bands die op zou treden heeft zich vanwege ziekte af moeten melden. De afgelopen uren zijn we hard aan de slag gegaan om daar een oplossing voor te vinden. Dat is gelukt. In café The Dog’s Bollocks treedt vanavond Blues Encore op. Daar zijn we heel blij mee. Dus alle seinen staan nu op groen om er vanavond een mooie avond van te maken.”

Hoe is de Bluestour indertijd ontstaan?

“Het is indertijd opgezet door de twee Wimmen. Wim Angerman en Wim Entzinger. Het was in de tijd dat ik nog uitbater was van café Koster. Aanvankelijk startte de bluestour in vier, vijf kroegjes in de Ellebogenbuurt. Angerman speelde ook regelmatig in mijn café en vroeg mij op een gegeven moment of ik niet mee wilde doen, of ik mijn café er niet voor beschikbaar wilde stellen. Angerman is in 2017 overleden. Het café had ik toen reeds verkocht, en toen kwam de vraag of ik de programmering niet op mij wilde nemen. Natuurlijk wilde ik dat. Ik wilde dat graag voor Wim doen.”

Hoe belangrijk is de bluesmuziek?

“Ik denk dat Groningen en bluesmuziek ontzettend goed samengaan. Als je mij persoonlijk vraagt wat ik van het genre vindt, dan vind ik het geweldig. Het is muziek dat uit het hart komt. Ik heb het misschien ook wel met de paplepel ingegoten gekregen. Toen ik tien, elf jaar oud was kwam Harry Muskee bij ons thuis regelmatig over de vloer. Muskee was een goede vriend van mijn veel oudere broer. De muziek van Cuby & The Blizzards is altijd in mij blijven hangen. Ik denk dat de bluesmuziek heel sterk verankert is in de noordelijke provincies. Er zijn veel artiesten in dit genre actief. Het past gewoon heel goed.”

Hoe ziet de bluestour er vanavond uit?

“Er zijn dertien cafés die deelnemen. In elk café treedt een bluesartiest of -band op. Het publiek kan van kroeg naar kroeg trekken. De optredens beginnen vanavond om 21.30 uur en duren tot 01.00 uur. Er is echter één uitzondering. Het optreden in het Martini Hotel begint om 21.00 uur. In het hotel slapen mensen, en daarom vinden we het belangrijk dat het hier om middernacht stil is. Daarom beginnen we op deze locatie een half uurtje eerder. In de lounge van het hotel treden vanavond de Bluesheat op. De afgelopen edities was het bij dit eerste concert altijd gezellig druk. We hopen dat dit vanavond ook zo zal zijn.”

Wanneer ben jij vanavond tevreden?

“Eigenlijk ben ik nu al tevreden. Als je ziet hoeveel er nu al over gesproken wordt, en hoeveel enthousiasme er is, dan maakt mij dat heel blij. Natuurlijk hoop ik dat het vanavond gezellig druk wordt. Hoe meer mensen, hoe blijer ik word.”

Het organiseren van een evenement kost tijd. Hoeveel tijd en energie steek je hier in?

“Ik doe het vanuit passie en liefde. En dan maakt het niet zoveel uit dat je hier energie in steekt. Ik organiseer het samen met Maarten Linskens. In de aanloop hebben we regelmatig vergaderingen. De grootste uitdaging zit hem in de deelnemende cafés. Door de jaren heen zijn er flink wat cafés verdwenen. Dus hoe hou je de locaties op peil? Dit jaar hebben we gelukkig weer een aantal cafés toe kunnen voegen. Daar zijn we erg blij mee. Alles wordt overigens non-profit georganiseerd. Er zijn geen sponsoren. Dat maakt dit evenement ook erg bijzonder.”

