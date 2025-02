‘Bionisch been’ van RUG-wetenschapper Raffaella Carloni genomineerd voor Klokhuis Wetenschapsprijs

Screencap uit video Rijksuniversiteit Groningen

Raffaella Carloni, onderzoeker en docent aan de Rijksuniversiteit Groningen, is genomineerd voor de Klokhuis Wetenschapsprijs 2025. Ze dingt mee met haar ontwikkeling van een bionisch been dat net zo beweegt als een gewoon been.

Tekst gaat verder onder de video.

“Als je geen onderbeen meer hebt, is het moeilijk om gewoon te lopen”, vertelt Carloni. “Je moet er steeds bij nadenken en dan loop je bijvoorbeeld niet zo gemakkelijk een heuvel op. Ik ben bezig met het ontwerpen van een bionisch been dat net als een gewoon been kan bewegen. De onderdelen werken net als je spieren en je botten. Je loopt dus niet als een robot, maar juist als iemand die nog 2 benen heeft. Je hoeft er dan niet meer over nadenken dat je een prothese hebt en dan kun je gewoon lekker bewegen en leuke dingen doen.”

Carloni is één van de tien genomineerden voor de Klokhuis Wetenschapsprijs van dit jaar. De prijs werd in 2016 voor het eerst uitgereikt. Het doel van de prijs is om een breed en jong publiek bekend te maken met wetenschappelijk onderzoek in Nederland. De Klokhuis Wetenschapsprijs bekroont interessant en relevant wetenschappelijk onderzoek voor kinderen van 9 tot 12 jaar. Aan het onderzoeksgebied van het winnende onderzoek wordt een wetenschapsaflevering van Het Klokhuis gewijd.

Tot en met 16 maart kan er gestemd worden op één van de genomineerden. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens het International Science Film Festival: Ontmoet de Onderzoeker.