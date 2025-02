“Bij het renoveren van een molen kom je altijd dingen tegen die je niet verwacht”

Foto: Rieks Oijnhausen

Poldermolen ’t Witte Lam aan de Groningerweg bij Beijum wordt momenteel gerenoveerd. Volgens molenaar Egbert Reining gaat het om noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden.

Egbert, kun je vertellen welke werkzaamheden er op dit moment worden uitgevoerd?

“Sinds maart vorig jaar ben ik molenaar op ’t Witte Lam. Bij de overname was al duidelijk dat een houten plaat aan de bovenkant was aangetast door houtrot en vervangen moest worden. Maar zoals dat gaat bij molens, komen er tijdens de restauratie vaak meer problemen aan het licht. Zo bleek de molen bovenin te lekken. Het riet op de bovenkant van deze rietgedekte molen was door de jaren heen dunner geworden, waardoor regenwater makkelijker naar binnen kon komen.”

En het vervangen van het riet gebeurt op dit moment?

“Ja, de volledige kap wordt van nieuw riet voorzien. De werkzaamheden hebben wat vertraging opgelopen. De aannemer is al een aantal weken bezig, maar afgelopen week viel er sneeuw. Met sneeuw en kou is het niet fijn werken op een steiger. We hebben geen deadline; we werken zonder strakke planning.”

Ben je bang dat er tijdens de werkzaamheden nog meer problemen aan het licht komen?

“Jazeker, er is alweer wat gevonden. Bij de achterkeuvelens, de achtergevel van de kap aan de straatkant, bleek een verbindingsbalk los te zitten. Nieman Molenbouw uit Adorp is ingeschakeld om dit te repareren. Het is een oude molen uit 1860, een prachtig object, maar het heeft onderhoud nodig.

Het is tegelijkertijd ook een hele bijzondere molen hè?

“Deze molen is de kleinste, nog bestaande poldermolen in de provincie. Het heeft een spanwijdte van het wiekenkruis van ruim dertien meter. En heel bijzonder is de bovenas. Het is een gelaste stalen as met een betonnen vulling. Ook de spinnenkop Wedderveer heeft dit. Daarmee zijn zij de enige molens die zo’n constructie hebben. Andere molens hebben een as van gietijzer. Eigenlijk moet je het zo zien dat er bij deze molen innovaties zijn toegepast die voor die tijd, we hebben het over de jaren zestig, heel vernieuwend en bijzonder waren.”

Je vertelt er met veel passie over. Wat maakt molens zo leuk?

“Ik heb al van jongs af aan iets met molens. Terwijl de meeste kinderen ‘papa’ of ‘mama’ als eerste woordje zeggen, was dat bij mij ‘molen’. Waar anderen in het weekend op het voetbalveld staan, ben ik met molens bezig. Ik vind het ook geweldig om mensen over mijn passie te vertellen en ze iets bij te leren over dit mooie vak.”

Is er veel interesse in ’t Witte Lam? Je kunt er alleen op afspraak terecht, hè?

“Ik denk dat dit een van de meest gefotografeerde molens is. Zeker de afgelopen maanden, toen het noorderlicht te zien was, kwamen tientallen fotografen hierheen. Maar we hebben ook veel fysieke bezoekers, bijvoorbeeld tijdens de Nationale Molendagen. De laatste keer hadden we ruim honderd bezoekers in twee dagen, dat is in vergelijking met andere molens best wel veel. Dit jaar zijn de Molendagen op 11 en 12 mei. De renovatie zal dan zeker afgerond zijn, waardoor we dan hopelijk weer veel mensen kennis kunnen laten maken met dit prachtige vak.”