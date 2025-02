Bewoners Libertas woest over slechte woonsituatie: “Ze wuiven in feite de klachten weg”

foto: Siese Veenstra

Bewoners van de Libertas-flat aan het Wouter van Doeverenplein zijn het zat: geen warm water, slechte ventilatie, slechte Wifi, kapotte liften en intercoms maken de flat onleefbaar. Woningbouwcorporatie SSH en de beheerder doen er volgens de bewoners niks aan.

De recent gebouwde flat met achttien verdiepingen werd in negentien maanden tijd uit de grond gestampt. In januari 2023 kregen 270 bewoners, waaronder ‘Leon’ (zijn echte naam is bekend bij de redactie), de sleutel van zijn studio. Hij kreeg een plek bovenin de toren.

Comfortabel wonen in de flat is voor hem er allang niet meer bij. “Als ik een pakketbezorger naar binnen wil laten, werkt de intercom niet. Als ik de lift dan wil pakken, dan is één van de twee liften stuk. Dan moet ik vaak de trap pakken.” Omdat dit over vele etages gaat, is het bestelde eten na al het traplopen koud geworden.

Onderweg in het trappenhuis komt Leon ook regelmatig zwervers tegen. Die laten in de hal afval achter en urineren in de hoeken. Bewoners van Libertas deden meermaals hun beklag over dit probleem en ook over het gebrek aan warm water, slechte wifi, rookmelders die plots afgaan en slechte ventilatie in studio’s door ramen die alleen in een kiepstand open kunnen. Leon: “We zien structureel dat SSH ons niet serieus neemt. Ze wuiven de klachten in feite weg.”

SSH zegt het vervelend te vinden dat de studenten hun woonsituatie zo ervaren, maar herkennen dit niet. “In onze officiële reparaties, klachten en meldingen zien we dit gevoel niet terug.”

SSH spoort studenten aan om klachten wel door te blijven geven. Daarnaast zegt de woningbouwcorporatie bereid te zijn om met de studenten in gesprek te gaan over eventuele reparaties. Leon blijft daarover kritisch: “Maar ja, als je een reparatieverzoek indient die structureel niet serieus genomen wordt, dan houdt het een keer op. En dan is inderdaad het gevolg dat er minder meldingen worden gedaan.”

SSH heeft inmiddels contact gezocht met de studenten. Leon zegt dat er ook nog een afspraak staat met wethouder van wonen, Rik van Niejenhuis. “En dan zien we hoe het verder verloopt.”