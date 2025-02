Bewolking en regen wisselen zonneschijn af bij sterk oplopende temperatuur

Foto: Joris van Tweel

De komende dagen wisselen zon, bewolking en regen elkaar af in Groningen. Donderdag neemt de bewolking toe en valt er in de middag wat regen, terwijl vrijdag juist weer droger en zonniger verloopt. De temperaturen snel op tot 12 à 15 graden op vrijdag en in het weekend.

De nacht naar donderdag verloopt helder, met later wat binnendrijvende bewolking vanuit het zuidwesten. Het koelt flink af tot -3 graden. Donderdagochtend is er nog wat zon, maar in de middag neemt de bewolking toe en volgt wat regen. De temperatuur loopt op naar 6 à 7 graden, met een matige tot vrij krachtige wind uit het zuiden tot zuidoosten.

Vrijdag blijft het droog en is er af en toe zon. Met een matige zuidelijke wind wordt het 13 tot 15 graden. Zaterdag begint droog, maar in de loop van de dag gaat het regenen. Zondag blijft het overdag grotendeels droog met af en toe zon, al volgt in de avond opnieuw regen. De temperatuur komt in het weekend en de dagen daarna in ieder geval overdag tot boven de tien graden uit, bij een wind die uit het zuiden tot zuidwesten waait.