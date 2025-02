Betaalbaar eten in wijkrestaurant Het Floreshuis: “Buurtbewoners bij elkaar brengen”

Twee van de vrijwilligers, Juanita en Runa, zijn druk aan het werk in de keuken van restaurant Bij De Buren. Foto: ingezonden

Sinds begin december is wijkrestaurant ‘Bij de Buren’ geopend in Het Floreshuis. Volgens chef-kok Max Meijer kun je er tegen een aantrekkelijke prijs eten, maar is het voornaamste doel om verbinding te maken in de wijk.

Hoi Max! Jullie zijn bijna twee maanden nu bezig. Hoe gaat het tot nu toe?

“Het gaat redelijk. Als je iets nieuws opzet, heeft het altijd wat tijd nodig om bekendheid te verwerven. Twee maanden lijkt lang, maar door de feestdagen hebben we een aantal niet volledige weken gehad. We zien dat het de laatste weken steeds beter gaat en er zijn zelfs een aantal avonden geweest dat we bijna vol zaten, wat geweldig is.”

Hoe is het idee voor dit wijkrestaurant ontstaan?

“Het idee is vanuit Het Floreshuis zelf ontstaan. Studenten van het Alfa-college verzorgden er lunches en een tijdlang boden ze er ’s avonds ook maaltijden aan, maar vorig jaar zomer zijn ze daarmee gestopt. Het Floreshuis vond dit jammer en ging daarom op zoek naar een manier om het zelf te organiseren.”

Kun je uitleggen waarom Het Floreshuis dit zo belangrijk vindt?

“Het Floreshuis is een buurthuis dat toegankelijkheid en verbinding in de wijk belangrijk vindt. Er gebeurt van alles: van workshops en vergaderingen tot tentoonstellingen. Eten is een goede manier om verbinding te leggen in de buurt, omdat gesprekken juist aan tafel ontstaan. Vanuit die gedachte is Het Floreshuis aan de slag gegaan. Om het restaurant aan te sturen, werd er een vacature uitgezet die ik op een dag tegenkwam.”

Want jij was werkzaam als kok in de horeca …

“Inderdaad in de commerciële horeca. Ik heb als kok in de omgeving van Groningen gewerkt, maar ook op Curaçao. Ik had het naar mijn zin in de keuken, maar op een gegeven moment ga je je afvragen of dit het is. Toen zag ik de vacature voorbijkomen. Ik had altijd al wel het verlangen om iets sociaal-maatschappelijks te doen en dat kan ik met deze functie.”

Kun je ons meenemen het restaurant in en vertellen hoe het eruitziet?

“Het meest bijzondere is dat we met vrijwilligers werken. Vrijwilligers uit de wijk koken voor andere wijkbewoners. We hebben een menukaart die we regelmatig aanpassen en een daghap die elke dag anders is. De vrijwilligers beslissen welke daghap er komt. In onze keuken werken mensen met bijvoorbeeld Hindoestaanse, Surinaamse en Turkse roots, waardoor je echt van een wereldkeuken kunt spreken. Afgelopen donderdag hadden we bijvoorbeeld Surinaamse bami op het menu staan, wat fantastisch is. We koken overigens altijd gezond en een vette hap zul je bij ons niet op de menukaart vinden.”

Maar nu kom jij uit de professionele horeca. Waarbij je nu werkt in een keuken waarbij het er heel anders aan toe gaat …

“Ik vind het fantastisch. Het is inderdaad zo dat de situatie enorm verschilt en ik moest er ook aan wennen, maar het is helemaal niet erg als er een keertje wat misgaat. De vrijwilligers koken met passie en liefde in onze keuken, waar overigens alles aanwezig is wat we nodig hebben. Als je de verwachtingen loslaat en de mogelijkheden ziet, is het heel erg leuk om mensen kennis bij te brengen en te helpen, zodat het nog beter kan worden. En het is geweldig om te zien hoeveel plezier andere mensen eraan beleven.”

Het klinkt alsof je wellicht deze stap eerder had moeten zetten?

“Dat denk ik niet. In de commerciële horeca heb ik geleerd om hard te werken. En hoe ik met stress om moet gaan. Ik denk dat dit het ideale moment was om nu deze stap te maken.”

Is iedereen in jullie restaurant welkom?

“Absoluut. Gasten hoeven niet perse uit de wijk te komen. Gezien de prijzen die we hanteren, zijn we erg toegankelijk. Dit ligt rond de 7,50 euro, waarbij 9 euro het duurste gerecht is. Daarmee houden we het laagdrempelig, zodat mensen makkelijk binnen kunnen stappen en verbinding kunnen leggen. In plaats van eenzaam thuis te zitten, kan bij ons contact worden gelegd.”

Je klinkt gepassioneerd …

“Absoluut. Dit is een heel mooi project. Ik heb de mogelijkheid en de kans gekregen om dit van a tot z op te zetten. Om hier mijn eigen stempel op te drukken. De eerste resultaten zijn positief. En ik hoop dat we het de komende tijd verder uit kunnen breiden. Doordat we wat lagere prijzen vragen ben ik overigens niet bang dat er wachtrijen voor de deur gaan staan. Laat de mensen maar komen.”

‘Bij de Buren’ is van maandag tot en met donderdag tussen 17.00 en 19.00 uur geopend in Het Floreshuis.