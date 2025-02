Be Quick en Oranje Nassau kunnen net niet stunten in bekertoernooi

Foto: Andor Heij

De eersteklassers Be Quick 1887 en Oranje Nassau verloren op een koude woensdagavond beide na strafschoppen in het bekertoernooi. Dat gebeurde tegen de twee vierde divisie ploegen uit Hoogeveen: HZVV en Hoogeveen.

Oranje Nassau en Hoogeveen maakten er op sportpark Coendersborg een zeer onderhoudende partij van. Na een 5-5 eindstand verloor ON uiteindelijk na strafschoppen.

Hoogeveen kwam snel op voorsprong door uitgerekend ex-ON speler Quinten Anakotta. Kort daarna werd Peter van Son gevloerd en Rick Wiersma benutte de strafschop: 1-1. Van Son zelf tekende voor de 2-1.

Halverwege de tweede helft werd het 2-2 door Bjorn Klaassens. Van Son zette ON weer op oorsprong. Hoogeveen zette druk en vlak voor rust viel de 3-3 door Sander Egbers.

Direct na de pauze kwam ON op 4-3 door Jonathan van Dorssen. Na een uur maakte Van Dorssen op aangeven van Van Son er zelfs 5-3 van. Hoogeveen kwam echter weer vlot terug tot 5-4 via Domaro Deenen. De Drenten kregen een tijdstraf van 10 minuten na een gele kaart. Dat is een net ingevoerd experiment van de KNVB in het bekertoernooi bij de amateurs. Ruendel Martina van ON liep die tijdstraf ook op. Hoogeveen kwam kort voor tijd op 5-5 na een strafschop na hands van Ezra Schrijver. ON doelman Erwin Heidekamp wist met een goede redding nog een achterstand te voorkomen.

In de strafschoppenreeks miste ON de eerste drie penalty’s. Het werd 4-1 voor Hoogeveen dat daardoor de kwartfinale van de noordelijke districtsbeker bereikte.

Be Quick – HZVV

Be Quick verloor ook na strafschoppen van HZVV. Na 90 minuten stond het 1-1. Be Quick speelde bij Helpman, omdat er nog sneeuw op het hoofdveld van Be Quick lag.

De Groningers begonnen goed met een grote kans voor Geertjan Liewes en een voorzet die op de paal belandde. Na een half uur kreeg HZVV twee aardige kansen. Maar het slot van de eerste helft was weer voor Be Quick. Op aangeven van Yoran Cats opende Liewes in de 42e minuut de score: 1-0. Cats schoot nog op de paal.

Na de pauze waren er kansen over en weer. Hugo Stoker en Liewes waren voor Be Quick kansrijk. Tijdens een tijdstraf die HZVV kreeg maakte de ploeg uit Hoogeveen via Lorenzo Valente de gelijkmaker. HZVV miste nog een dot van een kans waardoor strafschoppen de beslissing moesten brengen. HZVV won die reeks met 7-6.

Velocitas

Daardoor is Velocitas 1897 nog de enige Groninger vertegenwoordiger in het toernooi. Velocitas won zaterdag na een 0-0 eindstand na strafschoppen van Zeerobben. De loting voor de kwartfinale is aanstaande vrijdag.