Be Quick 1887 en Oranje Nassau onderuit tegen Friese tegenstanders

Foto: Andor Heij. Be Quick 1887 - Broekster Boys

In de eerste klasse H verloor niet alleen PKC’83. Ook Be Quick 1887 en Oranje Nassau gingen onderuit tegen Friese tegenstanders.

Be Quick had zaterdagavond voor een kleine 200 toeschouwers in eigen huis het verschil met koploper PKC’83 tot drie punten kunnen verkleinen. Maar dat gebeurde niet. Be Quick was misschien technisch vaardiger dan tegenstander Broekster Boys, maar de Friezen beklonken de 3-2 zege op strijd en vechtlust.

De eerste kans was wel voor Be Quick, maar een inzet van Siemen Krikke werd van de lijn gehaald. Jos Regnerus schoot namens de Friezen net over en kopte rakelings naast. Na 35 minuten ontstond een scrimmage voor het Be Quick doel en Vincent Hoekstra tikte binnen: 0-1.

Na de pauze kwam Be Quick in de 51e minuut terug in de wedstrijd. Na een voorzet van Vincent Pichel schoot Geertjan Liewes hard raak: 1-1.

Niet doortastend verdedigen brak de Groningers op. Na 55 minuten zorgde Vincent Hoekstra na mooi voorbereidend werk van Hedgar Hoekstra voor de 1-3. Regnerus tekende voor de 1-3.

Be Quick kwam nog wel terug tot 2-3 toen Liewes een vrije trap van Sven van der Velde na 80 minuten in het net kopte. Be Quick wist daarna geen kans meer te creëren. De ploeg uit Damwoude nam de tweede plaats van Be Quick over en staat op vijf punten van PKC’83, Be Quick heeft zes punten achterstand op de koploper.

Ook Oranje Nassau verliest

Oranje Nassau verloor zaterdagmiddag bij Drachtster Boys met 3-0. De clubs waren aardig aan elkaar gewaagd en kregen kansen over en weer. Na 70 minuten opende Anton Vredevoort de score voor de Friezen. ON ging op jacht naar de gelijkmaker, waardoor de gastheren ruimte kregen. Dylan Smit en Jelmer Bosma zorgden voor de wat geflatteerde overwinning van Drachtster Boys.

ON staat negende met 20 uit 15. Velocitas speelt zondag uit tegen WVV.

