Automonteurs, fietsenmakers en autoverhuurders staken op 6 maart

Automonteurs, fietsherstellers, dealermedewerkers, autoverhuurders en motorreparateurs leggen donderdag 6 maart het werk neer uit ontevredenheid met hun nieuwe cao.

Het gaat om een landelijke staking, met uitzondering van Zeeland, Noord-Brabant en Limburg, vanwege de voorjaarsvakantie en carnaval. Ze zijn boos omdat ze van hun werkgevers koopkracht moeten inleveren in hun nieuwe cao. ‘Negen regionale 24-uursstakingen eerder deze maand hebben niks opgeleverd’, zegt Nicole Engmann van CNV. ‘Dus schalen we samen met FNV en De Unie op.’

Tijdens onderhandelingen over een nieuwe cao voor motorvoertuigen- en tweewielerbedrijven weigerden de werkgevers meer te bieden dan in totaal 3,55 procent loonsverhoging, voor een cao van 18 maanden. ‘Dat is gemiddeld minder dan 2,5 procent per jaar en ligt dus onder het inflatieniveau dat het CBS verwacht’, zegt Engmann. ‘CNV wil 6 procent voor 1 jaar. Daarmee zouden medewerkers er in koopkracht juist iets op vooruitgaan.’

Volgens Engmann zijn de werkgevers, verenigd in BOVAG, niet te vermurwen. Ze weigeren volgens de CNV-onderhandelaar ook andere verbeteringen, zoals afschaffing van de jeugdschalen en een betere reiskostenregeling. Engmann: ‘Het toenemende personeelstekort zorgt al jaren voor oplopende werkdruk en groeiende wachtlijsten. Om daar wat aan te doen moet je de branche aantrekkelijker maken om in te werken. Daar heb je een goede cao voor nodig. Anders zoeken medewerkers hun heil in andere sectoren.’

Onder de cao Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf vallen in totaal ongeveer 84.000 mensen. De staking kan betekenen dat onderhoudsbeurten aan auto’s of reparaties van fietsen langer op zich laten wachten.