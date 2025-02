Auto op de kop bij botsing Laan Corpus den Hoorn

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een auto is dinsdagmiddag op de kop terecht gekomen bij een verkeersongeluk op de Laan Corpus den Hoorn. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 16.40 uur ter hoogte van de Van Ketwich Verschuurbrug. “Een automobilist dacht nog snel voor een andere auto voor langs te kunnen”, vertelt Ten Cate. “Dat lukt niet, waardoor een aanrijding het gevolg was.” Eén van de auto’s werd in de zijkant geraakt, en sloeg door de kracht over de kop. “Eén van de automobilisten is gewond geraakt. Deze persoon is behandeld in de ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.”

Het ongeluk zorgt voor forse verkeershinder. Twee rijstroken zijn afgesloten om hulpverleners veilig hun werk te kunnen laten doen. De politie doet onderzoek naar de toedracht. De auto is door een bergingsbedrijf weggesleept.