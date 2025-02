Anderhalf miljoen voor herstel laagveen in Hunzedal

De Harense Wildernis - Foto: Marleen Annema voor Het Groninger Landschap

Dankzij een subsidie van anderhalf miljoen euro van de Provincie Groningen kan het Groninger Landschap dit jaar verder met het herstel van de plantengroei in de Harener Wildernis en de Oosterpolder.

Het werk bestaat volgens het Groninger Landschap voornamelijk uit het weghalen van de voedselrijke toplaag van de bodem (plaggen), om deze vervolgens te ‘enten’ met maaisel van veenmosbegroeiing uit de buurt. Hierdoor krijgt het oorspronkelijke laagveen (wat werd verdrongen door de toplaag die er nu op ligt) de kans om zich te herstellen. Ook worden sloten aangepast, komen er onderhoudspaden en worden ook andere planten weggehaald of uitgebreid.

De Harener Wildernis en Oosterpolder in het Hunzedal kennen bijzondere planten en dieren. Mensen pompten dit soort gebieden eeuwen lang leeg om er agrarische grond van te maken en gebruikten het veen voor turfwinning. Daardoor is het landschap ernstig is verdroogd en verzuurd. De terugkeer van meer van dit soort gebieden zijn volgens het Groninger Landschap belangrijk, omdat ze (als een soort ‘natuurlijke sponzen’) regenwater vasthouden en overstromingen helpen voorkomen. Daarnaast slaan ze CO₂ op. Ook doen bedreigde diersoorten als de grote modderkruiper, de roerdomp en de porseleinhoen het goed in laagveengebieden als het Hunzedal.

De werkzaamheden gaan dit jaar beginnen en duren tot het najaar van 2026.