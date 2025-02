Afgelopen jaarwisseling kostte gemeente 60.000 euro door schade, veel meer dan jaar ervoor

Foto: Patrick Wind (112 Groningen)

De jaarwisseling in Groningen heeft de gemeente 59.500 euro gekost door schade aan publieke eigendommen. Dit blijkt uit een evaluatie van interim-burgemeester Mirjam van ’t Veld. Daarnaast maakten de politie, brandweer en WIJ Groningen gezamenlijk tienduizenden euro’s extra kosten om de orde te handhaven en incidenten aan te pakken.

Het schadebedrag is 11.500 euro hoger dan de jaarwisseling 2023-2024. Naast de schadekosten aan de openbare ruimte voor de gemeente, die vooral bestond uit beschadigde bestrating, kwamen er extra kosten bij voor de politie (48.000 euro), het brandweerpersoneel en extra jongerenwerkers (14.000 euro). Alleen al de aanvullende inzet van brandweervoertuigen en coördinatie van het Multi Surveillance Team kostte ongeveer 10.000 euro.

De hoge kosten voor politie-inzet zijn onder andere het gevolg van onrust in Hoogkerk. Daar moest de mobiele eenheid ingrijpen nadat politieagenten met vuurwerk en stenen werden bekogeld. Er werden vier mensen aangehouden. De brandweer kreeg 176 meldingen, voornamelijk over buitenbranden. Het aantal meldingen lag hoger dan vorig jaar. In Lewenborg en de Hoogte ontstonden woningbranden, waarvan er één vermoedelijk werd veroorzaakt door een lichtkogel, een vorm van illegaal vuurwerk. Elf deelscooters gingen in vlammen op. Ook in de ziekenhuizen was het druk.

Burgemeester Mirjam van ’t Veld haalt, vanwege de afgelopen jaarwisseling, haar steun aan voor een landelijk vuurwerkverbod. “De incidenten en de capaciteit die de jaarwisseling vraagt, onderstrepen de noodzaak voor nieuwe tradities”, schrijft Van ’t Veld. ” Met het aftelmoment en het stimuleren van vuurwerkvrije bewonersinitiatieven hebben we daar dit jaar mede aan vorm gegeven.”