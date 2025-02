Actiedag in Haren voor Oekraïne: “Zoveel mogelijk hulpgoederen inzamelen”

Op het Raadhuisplein in Haren vindt zaterdag een actiedag plaats voor Oekraïne. Op 24 februari is het precies drie jaar geleden dat Russische troepen Oekraïne binnenvielen.

Het gaat om een actie van de Sociale Brigade. Van 09.00 tot 16.00 uur zal er een kraam op het plein staan waar voorbijgangers koffie, thee en Oekraïense lekkernijen kunnen krijgen. Ondertussen hoopt men dat er zoveel mogelijk hulpgoederen gedoneerd gaan worden. Er is behoefte aan bijvoorbeeld houdbaar voedsel, hygiëneproducten en pijnstillers. Deze spullen zullen door de Sociale Brigade naar plekken in Oekraïne gebracht worden waar ze het hardste nodig zijn.

Knuffels

Maar dat is niet het enige. “We hebben dit keer een thema: kinderen”, vertelt Sandra Kailola van de Sociale Brigade. “Daarom zoeken we knuffels en goed schoeisel. Kinderen in Oekraïne leven al drie jaar in oorlog en lopen alle gevaren die daarbij horen. In Kyiv krijgen kinderen bijvoorbeeld les in de metrotunnels. Om hun leed te verzachten, willen we knuffels inzamelen die we aan hen kunnen geven.”

Sociale Brigade

Naast de actie op het Raadhuisplein vindt er deze periode bij verschillende winkels in de gemeente ook een inzamelingsactie plaats. Deelnemende winkels zijn te herkennen aan posters en een inzamellocatie waar spullen gedoneerd kunnen worden. De Sociale Brigade is kort na het uitbreken van de oorlog opgericht. Aanvankelijk richtten de vrijwilligers zich de Oekraïense vluchtelingen, die in Haren verblijven, te ondersteunen. De afgelopen jaren heeft men ook een netwerk in Oekraïne opgebouwd, waarbij er met enige regelmaat hulpgoederen naar het land worden gebracht.

