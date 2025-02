Actiedag in Haren levert ruim zeventig bananendozen met hulpgoederen op voor Oekraïne

Foto: ingezonden

De actiedag op het Raadhuisplein in Haren heeft zaterdag 74 bananendozen vol hulpgoederen en diverse vuilniszakken vol knuffels opgeleverd die naar Oekraïne worden gebracht. Dat laat Willemijn Kemp van de Sociale Brigade weten.

Hoi Willemijn! Kun je spreken van een succesvolle actie?

“Absoluut! Van 09.00 tot 16.00 uur hebben we met een groot team vrijwilligers op het plein gestaan. De voorbereidingen op deze dag waren vrijdag al begonnen. Toen heeft een groep Oekraïners bij mij thuis cakes en taarten gebakken. Gisteravond hebben we een kraam opgebouwd. En tot het einde van de actiedag is het druk geweest met mensen die spullen langs kwamen brengen.”

Volgende week is het precies drie jaar geleden dat de oorlog begon. Dat is voor jullie ook aanleiding om deze actie te starten hè?

“Door de oorlog is de Sociale Brigade ontstaan. Drie jaar geleden hebben we ook een actie georganiseerd. Het leek ons goed om zoiets opnieuw te doen. Liever hadden we zoiets niet gedaan, maar de oorlog woedt nog in alle hevigheid voort. In Oekraïne is er een tekort aan veel spullen. Met deze actie kunnen we de problemen niet oplossen, maar we kunnen wel een kleine bijdrage leveren.”

Het is ook niet de enige actie die jullie in deze periode organiseren …

“Klopt. Bij verschillende supermarkten kunnen in deze periode producten ingezameld worden. We hebben een boodschappenlijstje gemaakt met spullen die nodig zijn. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan houdbaar voedsel, hygiëneproducten, verband en overige medische materialen. Bij verschillende supermarkten proberen wij als vrijwilligers ook fysiek aanwezig zijn. Ook deze actie loopt heel succesvol.”

De laatste dagen is Oekraïne volop in de belangstelling. Het laatste nieuws is dat Europa gepasseerd lijkt te worden in eventuele vredesonderhandelingen. Ik kan me voorstellen dat het daar ook vaak over is gegaan …

“Dat kun je wel zeggen. Veel mensen maken zich zorgen. Ze vragen zich af waar het heen gaat in deze wereld. En er was ook een groep die zich duidelijk zorgen maakt over de veiligheid. Er was bijvoorbeeld een meneer die een vergelijking maakte met de gesprekken die in 1939 tussen Duitsland en Rusland zijn gevoerd over de verdeling van Polen. En er waren ook mensen die aangaven dat we ons al in een derde wereldoorlog bevinden, alleen dat we het zelf nog niet door hebben.”

Ik kan me voorstellen dat jullie ook hartverwarmende reacties mochten ontvangen …

“Dat ook zeer zeker. Naast het inzamelen van bijvoorbeeld eten en hygiënische producten zijn we deze periode op zoek naar knuffels en schoeisel voor kinderen. De kinderen in Oekraïne leven al drie jaar met oorlog. Hen willen we een hart onder de riem steken. Gisteren kwam er een meneer langs met de knuffels van zijn vorig jaar overleden vrouw. Hij vertelde dat de knuffels niet meer nodig waren, en dat ze nu in ieder geval op een goede plek terecht zouden komen. Zulke verhalen raken ons als vrijwilligers diep.”

Dat lijkt me ook heel emotioneel …

“Absoluut. En er kwamen bijvoorbeeld ook kinderen langs die hun knuffels doneerden. Je zag dat ze hun knuffels eigenlijk niet wilden missen, maar diep in hun hart wisten ze dat hun knuffel op een andere plek erg goed van pas zou komen. Een actie waar ze leeftijdsgenootjes in een ander land mee kunnen helpen. En er kwam een mevrouw langs die vroeg of wij ook houdbare vis konden gebruiken. Thuis had ze nog een flinke voorraad staan. Deze mevrouw was, gok ik, in de negentig. Met haar rollator is ze helemaal naar huis geschuifeld om een deel van de voorraad te halen. Na anderhalf uur kwam ze weer terug om het bij ons in te leveren. Al die acties hebben op ons diepe indruk gemaakt.”

Bij zulke acties is vaak de vraag of de spullen goed terecht komen. Maar die garantie kunnen jullie geven hè?

“Als Sociale Brigade zijn we na het uitbreken van de oorlog ons eerst gaan richten op het begeleiden van Oekraïners die hier in Haren werden opgevangen. Maar door de jaren heen hebben we een groot netwerk opgebouwd. Ook in Oekraïne hebben we diverse contacten. Vorig jaar zomer ben ik met een hulpkonvooi meegegaan, het land in. Dus ja, wij brengen de hulpgoederen zelf het land in. En we kunnen daarom verzekeren dat alles goed terecht komt.”

De actie bij de supermarkten gaat de komende periode door. Zo zullen er op vrijdag 21 en zaterdag 22 februari vrijwilligers te vinden zijn bij de Jumbo aan de Kroonkampenweg. In Stad is men op de vrijdag te vinden bij de Jumbo’s in de Oosterstraat en de Ebbingestraat en bij de Etos op de Vismarkt. Op de zaterdag staat men bij de Albert Heijn in de Korenbeurs. Meer informatie vind je op de website van de Sociale Brigade.