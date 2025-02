Aanvaller Kian Slor, overbodig bij FC Groningen, tekent bij ACV

Foto via FC Groningen

Voetballer Kian Slor heeft een contract voor een half jaar getekend bij ACV uit Assen. Dat meldt het Dagblad van het Noorden.

De 22-jarige aanvaller stond vijf jaar onder contract bij FC Groningen. Zijn contract werd in december ontbonden omdat hij geen zicht had op speeltijd in de eerste selectie. ACV speelt in de tweede divisie. Drie seizoenen geleden werd Slor een jaar verhuurd aan FC Emmen.

