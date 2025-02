Aantal bomen met iepziekte fors afgenomen

Het aantal bomen met iepziekte is de afgelopen vijftien jaar fors afgenomen. Dat meldt de Stichting Groninger Bomenwacht.

Dankzij de gezamenlijke aanpak van gemeenten, provincie, Rijkswaterstaat, bewoners en diverse organisaties is het aantal bomen met iepziekte gedaald van circa 10 procent zo’n 15 jaar geleden tot minder dan 1 procent nu. De uitvoering van de opsporing en ruiming van de iepziekte is in handen van Stichting Landschapsbeheer Groningen.

De iepziekte heeft ervoor gezorgd dat veel iepen, die karakteristiek zijn voor de provincie Groningen, verdwenen zijn uit het landschap. De verspreiding van de ziekte ging zo snel, dat werd gevreesd voor het voortbestaan de de boomsoort. De aanpak heeft echter resultaat, zegt de Stichting Groninger Bomenwacht: “We zijn goed op weg met het behoud, maar we zijn er nog niet. Iepziekte is onuitroeibaar en vraagt voortdurende gemeenschappelijke inzet en opsporing.”

Iepziekte is een schimmel die de vaten van de bomen verstopt. Die verstopping veroorzaakt geelverkleuring aan het blad. Eenmaal besmette iepen herstellen niet en moeten zo snel mogelijk worden verwijderd, om verspreiding van de ziekte te voorkomen. Het Groninger Landschap heeft de afgelopen jaren ruim 10 duizend iepen terug geplant. Daarbij wordt gewerkt met soorten die niet vatbaar zijn voor de iepziekte.