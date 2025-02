Aantal banen in 2024 in gemeente toegenomen

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Het aantal banen in de gemeente is in 2024 toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. Dat heeft wethouder Carine Bloemhoff (PvdA) van Werk & Participatie woensdag laten weten.

“Elk jaar presenteren wij de werkgelegenheidscijfers over het afgelopen jaar”, vertelt Bloemhoff. “De resultaten zijn gebaseerd op de peildatum van 1 april 2024. Op die datum werden er 176.850 banen geteld. Een jaar eerder waren dit er 176.815. Dit betekent een groei van 0,6 procent. Daarmee is de groei wel lager dan in de afgelopen jaren, maar het is nog steeds groei.”

Bloemhoff vertelt dat de cijfers dicht bij de landelijke voorspelling van het UWV liggen. Deze organisatie had een totale groei van 0.8 procent voorspeld. “Voor een deel kan het verschil verklaard worden door het vertrek van een grote werkgever uit de gemeente. Echter, wat opvallender is, is de groei van een aantal sectoren. In onze gemeente hebben we een aantal zogeheten speerpuntsectoren, zoals de gezondheidseconomie. Als we kijken naar de branche gezondheidszorg, dan zien we dat daar het aantal banen in het afgelopen jaar met bijna 4 procent is gestegen. Dat is procentuele en in absolute zin het hoogst van alle branches. Verder zien we dat het aantal vaste banen toegenomen is naar 1.615. En het aantal ingeleende uitzendkrachten is afgenomen met 614.”

In de speerpuntsectoren ging het om een groei van 566 banen. “De sterkste groei zien we terug in de energiesector. Wij als gemeente zijn erg blij met de cijfers.”