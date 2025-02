Aantal auto-inbraken in Groningen met 11 procent afgenomen

Foto: Pixabay

In de gemeente Groningen is vorig jaar 618 keer melding gemaakt van auto-inbraken. Dat zijn er 67 minder dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit onderzoek van Independer op basis van politiedata.

Het gaat bijvoorbeeld om gereedschap in de kofferbak, een laptop op de achterbank of een smartphone in het dashboardkastje. Per 10 duizend inwoners werden 37,8 auto-inbraken gepleegd. Ondanks de daling is de gemeente Groningen koploper in de provincie.

“In het onderzoek gaat het om de diefstal van spullen uit de auto, maar ook om auto-onderdelen zoals airbags of navigatiesystemen,” zegt Menno Dijcks van verzekeraar Independer. “Bij een auto-inbraak keert de verzekeraar alleen uit als je WA Plus of All Risk bent verzekerd. Met alleen een WA verzekering komt je niet in aanmerking voor een vergoeding.”

Al wordt er niet ingebroken in jouw auto, dan heeft het toch invloed op je portemonnee, aldus Dijcks: “Een stijging in het aantal auto-inbraken kan effect hebben op de premies die je betaalt voor de autoverzekering. Die kunnen namelijk per buurt anders zijn. Want als het risico op diefstal hoger is geworden, dan wil de verzekeraar dit risico afdekken en dat betekent een hogere premie.”

De premies worden meestal jaarlijks aangepast. Het is volgens Dijcks daarom altijd verstandig om dat jaarlijks even te vergelijken.