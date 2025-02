FC Groningen na de zomer in Vrouwen Eerste Divisie

foto: FC Groningen

FC Groningen speelt komend seizoen in de Vrouwen Eerste Divisie. Daarmee zet de club een volgende grote stap in het vrouwenvoetbal.

De FC begon in 2021 aan een onderzoek naar de haalbaarheid van vrouwenvoetbal. Dat resulteerde in de zomer van 2022 met de start van een meidentak binnen de FC Groningen Opleiding. De wens was om binnen vier jaar een volwaardige eerste selectie op de been te krijgen. Dat is gelukt: het team dat gaat meedoen aan de competitie Vrouwen Eerste Divisie bestaat grotendeels uit zelf opgeleide speelsters, aangevuld met gescoute voetbalsters van buitenaf.

Dit seizoen heeft de club een trainingsgroep met ambitieuze voetbalsters en spelen de meiden onder-17 in competitieverband. De exacte locatie waar Vrouwen 1 vanaf volgend seizoen haar wedstrijden in de Eerste Divisie gaat spelen, is nog niet vastgesteld. FC Groningen bestudeert hiervoor meerdere opties, maar de voorkeur gaat uit naar Sportpark Corpus den Hoorn. Incidenteel kan ook in de Euroborg worden gespeeld.