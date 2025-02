1H: PKC’83 wint topper, ON en Velo pakken dure punten, BQ1887 blijft in spoor PKC

Rick Wiersma van Oranje Nassau in duikvlucht tegen Rolder Boys (Foto Martijn Minnema)

In de Eerste Klasse H is de titel voor PKC’83 weer wat dichterbij gekomen dankzij een ruime zege bij de nummer twee. Velocitas en Oranje Nassau boekten beide een zege tegen een concurrent onderin. Be Quick 1887 moest bij hekkensluiter Roden diep gaan voor de drie punten.

De absolute kraker in 1H was de topper tussen nummer twee Broekster Boys en koploper PKC’83. Het gat was vijf punten, dat zijn er nu acht. PKC’83 haalde met 0-4 flink uit.

In de eerste helft was Broekster Boys dreigender, maar de kansen die de Friezen kregen werden niet benut. PKC’83 kwam sterk uit de kleedkamer en Jordi Paapst maakte na 52 minuten de 0-1. PKC was vanaf dat moment beter en 1H topscorer Rob Schokker tekende in de 66e minuut met een kopbal voor de 0-2. Broekster Boys wilde na 75 minuten een strafschop toen doelman Swen Bakker Frits Dantuma leek te vloeren, maar scheidsrechter Eric ten Horn zag er niets in en liet doorspelen. Broekster Boys speelde te gehaast en zonder overleg. PKC was gedisciplineerd en controleerde de partij en deelde na 82 minuten de genadeklap uit door een schot van invaller Jivan Vroom: 0-3. Kevin Bakels, die ook in viel, maakte er 0-4 van na 87 minuten, waarbij de Friese doelman Riemer Hoekstra er niet goed uit zag. (met dank aan Wessel Aslander voor het verslag)

Eerste achtervolger van PKC’83 is nu Be Quick 1887, dat won bij hekkensluiter Roden met 0-2 en staat nu tweede op zes punten. De zege kwam pas na rust tot stand, in de 65′ minuut opende Sil Kramer de score. Acht minuten voor tijd maakte Geertjan Liewes er uit een penalty 0-2 van. Voor rust wist Be Quick 1887 weinig te creëren.

Oranje Nassau boekte een belangrijke 2-1 zege op Rolder Boys. Gat met de eerste directe degradatieplaats, waar Rolder Boys staat, is nu tien punten. De voorsprong op de nummer 11 (eerste nacompetitie tegen degradatieplek) is zes punten. Geheel makkelijk ging het niet voor ON tegen de club die voorlaatst staat en in de laatste zes wedstrijden slechts 1 punt pakte. Voor rust was ON de betere, maar deed Rolder Boys goed mee. Ruendel Martina was in de 9′ minuut dicht bij de 1-0 maar raakte de bovenkant lat. Daarna wat mogelijkheden over en weer waarbij de beste kansen voor ON waren. De grootste was voor Rick Wiersma die in de 32′ minuut oog in oog met de keeper op de doelman stuitte.

Na rust was het al vlot raak, Jim de Leeuw kreeg veel ruimte om op te komen en via Jonathan van Dorssen kwam de bal bij Ruendel Martina die hard binnen schoot, 1-0 in de 50′ minuut. In de tweede helft was ON duidelijk de betere ploeg, de 2-0 leek (en bleek) een kwestie van tijd. Nadat ON al een paar kansen op de 2-0 gemist had was het andermaal Ruendel Martina die succesvol was. Na een afgeslagen corner nam Nagesh Amatsaleh het doel onder vuur, het leverde een rebound voor Martina op. Die kopte in eerste instantie nog tegen de paal, maar in tweede instantie was het in de 68’minuut wel raak, 2-0.

Oranje Nassau liet daarna de nodige kansen op de 3-0 onbenut en kreeg daar de rekening voor gepresenteerd toen Rolder Boys in de 85′ minuut de spanning terug kon brengen. Jeroen Knol kopte een corner binnen, 2-1. Kort daarvoor had Martijn Vrieling al een een kans op 2-1 gemist. Rolder Boys geloofde er weer in en was er via een kopbal van Knol die net naast ging nog dichtbij, maar uiteindelijk sleepte ON de zege over de streep.

Velocitas 1897 is koploper in de tweede periode maar staat in de reguliere stand maar 1 punt boven ON. Tegen opponent Stiens werd op eigen veld echter goede zaken gedaan middels een 3-1 zege. Stiens is de nummer 11 en de voorsprong van Velocitas op Stiens is door de zege gegroeid tot zeven punten. Thomas Bats opende na een kwartier de score voor Velocitas, maar vijf minuten later stond het 1-1, Fedde Akkerman trof doel voor de Friezen. Kort daarna bracht Kay Bootsma Velo opnieuw op voorsprong. Thomas Bats besliste het duel door na een uur de 3-1 te scoren.

In de tweede periode is het na elk zes wedstrijden gespeeld Groningen (Stad) boven. Velocitas heeft 15 punten, PKC 14, maar die hebben de eerste periode al gewonnen, Oranje Nassau 13 punten en Be Quick 1887 11. De tweede periode gaat over negen wedstrijden.