Zwerfvuilteam Oosterpark vindt de meest bizarre dingen

Het zwerfvuilteam in de Oosterparkwijk bestaat al meer dan vijf jaar en begon met drie bewoners die zich stoorden aan het vele afval in de wijk. Inmiddels telt de groep zo’n 40 vrijwilligers die elke maandag de wijk schoonmaken. Wat begon met vragen of ze een taakstraf hadden, is uitgegroeid tot een initiatief dat veel waardering oogst. Naast een schonere wijk is er een hechte sociale band ontstaan binnen het team.

Het zwerfvuilteam komt tijdens het opruimen de meest uiteenlopende vondsten tegen. Van condooms tot verloren gouden kettingen – niets is te gek.