Zwak FC Groningen begint 2025 met een bloedeloos gelijkspel tegen concurrent Almere City

FC Groningen is het kalenderjaar 2025 begonnen met een bloedeloos gelijkspel tegen concurrent Almere City. In de Euroborg was ook na negentig minuten de stand 0-0 tegen de nummer zeventien van de eredivisie.



Voorafgaand aan de wedstrijd ging een indrukwekkend eerbetoon aan alle FC Groningen-fans die ons in 2024 zijn ontvallen. Na een mooi applaus en ontstoken vuurwerk floot arbiter Erwin Blank voor het begin van de wedstrijd. De Trots van het Noorden speelde heel gezapig en kreeg weinig klaargespeeld tegen de nummer zeventien van de eredivisie. Op kleine kansjes voor Leandro Bacuna en Thijmen Blokzijl na gebeurde er bar weinig aan de kant van de Koeman Tribune.

De Groningers hadden het geluk dat ook Almere City geen potten wist te breken. Na 45 minuten voetballen wachtte de spelers van trainer Dick Lukkien dan ook een striemend fluitconcert. De trainingsuren die de club heeft gemaakt in de Spaanse zon tijdens de winterstop leken weinig gedaan te hebben aan het veldspel.

De tweede helft

Na de theepauze kwam de thuisploeg wat beter uit de kleedkamer. FC Groningen nam iets meer het initiatief en liet de bal wat makkelijker van voet naar voet gaan. Oud-Almere-speler Stije Resink loste het eerste waarschuwingsschot met een harde knal op het doel van Almere-sluitpost Nordin Bakker.

Met een overwinning zou FC Groningen het gat met Almere City vergroten tot tien punten. Bij een nederlaag zouden de degradatiezorgen weer toenemen; de druk stond er dus goed op. Na ruim een uur spelen vond Lukkien het tijd om routinier en winteraankoop Mats Seuntjens zijn debuut te laten maken in de Euroborg. Onder luid applaus kwam de aanvallende middenvelder binnen de lijnen.

Na slechts enkele minuten kreeg Seuntjens een levensgrote kans om de score te openen. Oog in oog met doelman Bakker kreeg de nieuwkomer de bal niet in het netje. In een spannende slotfase ging het spelbeeld op en neer en kregen beide teams kansen om de wedstrijd te beslechten. Een doelpunt bleef uit en zo eindigde FC Groningen – Almere City in een bloedeloos gelijkspel: 0-0.

Volgende wedstrijd

Aanstaande zaterdag neemt FC Groningen het op tegen Go Ahead Eagles. In Deventer wordt om 21.00 uur afgetrapt.