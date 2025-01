Zwaarst roeit voor de zevende keer een heel etmaal voor het goede doel

Dispuut Zwaarst van studentenroeivereniging Aegir roeit op 29 en 30 januari weer 24 uur lang op roeimachines om geld in te zamelen voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Het is het zevende jaar op rij dat de roeiers deze uitdaging aangaan. De actie vindt plaats in hun clubhuis in Groningen, waar twee ergometers (binnen-roeimachines) zonder pauze een heel etmaal in werking blijven. Het evenement begint op 29 januari om 22:04 en eindigt de volgende dag om hetzelfde tijdstip. Er doen ongeveer 25 mensen mee aan het evenement.

Het ingezamelde geld gaat naar het Jeugdfonds Sport & Cultuur, een organisatie die kinderen in gezinnen met weinig geld de kans biedt om mee te doen aan sportieve en culturele activiteiten. “Deze keuze hebben wij gemaakt omdat wij sporten en beweging zeer belangrijk vinden”, vertelt Floris Wiggers namens de organisatie van de roeimarathon. “Hiermee willen wij graag alle kinderen in Nederland, in het bijzonder in de provincie Groningen, de kans geven om dit te kunnen doen.”