Zorgen over toename werkloosheid onder jongeren, wethouder komt met aanvalsplan

Op Startfest leer je ontdekken waar je talenten liggen. Foto: Dave Leeuwerik

Uit de laatste cijfers blijkt dat de werkloosheid onder jongeren in de gemeente aan het toenemen is. Wethouder Carine Bloemhoff (PvdA) van Werk & Participatie maakt zich zorgen en kondigt aan met een aanvalsplan te zullen komen.

“Groningen is een jonge gemeente”, vertelt Bloemhoff. “Dat zien we deze dagen extra met Eurosonic/Noorderslag. Overal zien we jongeren aan het werk. Of het nu in de op- en afbouw is, in de techniek of in de hospitality. Maar we weten ook dat niet alle jongeren in onze gemeente goed mee kunnen komen op de arbeidsmarkt. We zien in de laatste UWV-cijfers dat de werkloosheid met name onder jongeren aan het toenemen is. Dat zien we ook terug in onze bijstandscijfers.”

Redenen

Volgens de wethouder heeft dit een aantal redenen: “Allereerst heeft het te maken met de participatiewet. Sinds 2015 komen steeds meer jongeren met een beperking in de bijstand terecht door veranderingen in de Wajong en de Wet Sociale Werkvoorziening. We zien ook een toename van de mentale problematiek. Steeds meer jongeren, ook hoger opgeleiden, kampen met mentale problemen en belanden daardoor in de bijstand. En daarnaast zien we een toename van vergunninghouders die instromen in de bijstand.”

Aanvalsplan

Bloemhoff vertelt dat de gemeente de afgelopen jaren vol heeft ingezet op jongeren. Bijvoorbeeld met praktijkonderwijs. Bij PRO/VSO is er een koppeling gelegd tussen praktijkonderwijs en het Voortgezet Speciaal Onderwijs. “Maar ook met Route Arbeid, we hebben Kansrijk Talent, Kansrijk Opleiden en StartFest. Bij StartFest draait alles om ontwikkeling en het ontdekken van talenten. Kortom, we doen best wel veel voor jongeren. Maar we zien nu toch een toename van het aantal jonge mensen dat zich in de bijstand bevindt, waardoor we als college met een aanvalsplan willen komen zodat we hier echt iets aan kunnen doen.”

“Er snel bij zijn”

De wethouder wil dat de instroom in de bijstand zo laag mogelijk is: “Het is belangrijk dat we er snel bij zijn om deze groep weer richting de arbeidsmarkt te krijgen, om zich weer goed te laten voelen, te laten opleiden, te ontwikkelen en de stap te maken richting werk.” Hoe het plan er uit komt te zien, is op dit moment nog onbekend. Bloemhoff zegt dit plan komend voorjaar te willen presenteren aan de gemeenteraad.