‘Zondag wisselend bewolkt en waterkoud, komende dagen droog’

Foto: Joris van Tweel

De komende dagen gaan vrij fris verlopen. Vanaf woensdag stijgen de temperaturen, maar dubbele cijfers lijken vooralsnog niet haalbaar.

Zondagochtend is er toenemende bewolking. De temperaturen liggen bij het krieken van de dag rond het vriespunt. Mensen die vroeg de deur uit moeten, moeten rekening houden met gladheid. In de ochtend is er een glimp van de zon mogelijk. In de middag overheerst de bewolking en kan er een spatje regen vallen. De wind waait zwak uit noordelijke richting. De maximumtemperatuur ligt rond de 4 of 5 graden. In de nacht van zondag op maandag is het grotendeels helder en komt de minimumtemperatuur rond -1 of -2 graden te liggen.

Maandag is er ruimte voor de zon, maar komt er ook wat bewolking voor. Het blijft droog. De wind, die naar het zuidwesten is gedraaid, is zwak tot matig. Het wordt 3 of 4 graden. Op dinsdag overheerst de bewolking, maar het blijft droog. Met 5 of 6 graden is het dan al wat minder koud. Woensdag laat de zon zich weer zien en kan het 8 of 9 graden worden.