Zondag een laagje sneeuw, daarna regen en zachte temperaturen

Zondag begint koud met temperaturen rond het vriespunt. In de ochtend en begin van de middag gaat het sneeuwen. Dit zorgt voor een wit laagje van 1 à 2 centimeter. In de ochtenduren is er ook kans op gladheid.

De sneeuw zal een tijdje blijven liggen, maar door aanvoer van zachte lucht komt hier in de loop van de middag een einde aan. De temperatuur stijgt dan naar zo’n 4 à 5 graden bij een matig tot vrij krachtige zuidoostenwind.

In de avond gaat de temperatuur verder omhoog naar 8 of 9 graden. In de nacht naar maandag is het bewolkt en valt er regen.

Maandag is een mix van zonnige perioden en buien. Het wordt dan zeer zacht bij 11 graden. De wind is krachtig en komt uit het zuidwesten.

Op dinsdag valt er zo nu en dan een winterse bui. Bij een graad of 5 is het een stuk kouder dan de dag ervoor. In de nacht dalen de temperaturen rond het vriespunt. De dagen erna blijven licht wisselvallig met maxima tussen de 3 tot 5 graden.