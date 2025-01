Zondag mist en zon, komende dagen bewolkt

Foto: Joris van Tweel

De komende dagen zullen waterkoud gaan verlopen. Waar er op zondag nog wat ruimte is voor de zon, zal in de eerste dagen van de nieuwe werkweek de bewolking de overhand hebben.

Zondagochtend is er eerst nog kans op mist. Overdag laat de zon zich zo nu en dan even zien. Bij een zwakke wind uit zuidoostelijke richting, later draaiend naar het zuidwesten, wordt het 2 of 3 graden. In de avond ontstaat er opnieuw mist. Ook in de nacht naar maandag is het mistig. Bij temperaturen rond het vriespunt kan er dan gladheid ontstaan.

Maandag begint mistig, maar weldra krijgt de bewolking de overhand. Af en toe kan er wat regen vallen. Bij een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten wordt het 3 graden. Ook op dinsdag heeft de bewolking de overhand, hoewel de zon soms ook even tevoorschijn kan komen. De maximumtemperatuur ligt dan rond de 4 graden.