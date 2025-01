‘Zondag een bui maar ook zon, komende dagen bewolkt’

Foto: Joris van Tweel

De bewolking heeft de komende dagen de overhand. Zo nu en dan laat de zon zich zien en ligt de temperatuur iets te hoog voor de tijd van het jaar.

Zondag begint de dag bewolkt en kunnen er buien vallen. In de middag is het droog en laat de zon zich zien. In de avond neem de bewolking weer toe. Bij een zwakke wind uit westelijke richting, later draaien naar het zuiden, wordt het 4 of 5 graden. In de nacht van zondag op maandag is het bewolkt en kan er een bui vallen. De minimumtemperatuur ligt rond de 5 graden.

Op maandag is er in de ochtend bewolking en vallen er buien. In de middag komt de zon tevoorschijn, maar kan er ook nog een buitje vallen. Bij een matige tot stevige wind uit zuidelijke richting wordt het 8 of 9 graden. Dinsdag heeft de bewolking de overhand. Dan lijkt het op een klein buitje in de middag na droog te blijven. De maximumtemperatuur ligt dan rond de 7 of 8 graden.