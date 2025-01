Zijn er nog genoeg agenten in Groningen tijdens de NAVO-top in Den Haag?

Foto via Politie.nl

Zijn er op 24 en 25 juni nog wel genoeg politieagenten in Groningen om de gemeente veilig te houden? De gemeenteraadsfracties van D66, Partij voor het Noorden en de Stadspartij 100% voor Groningen zijn er niet gerust op.

De partijen maken zich zorgen over de politiecapaciteit in de stad tijdens de NAVO-top in Den Haag. Tijdens de bijeenkomst van leiders van landen in het militaire verbond zijn er 27.000 politiemedewerkers nodig om voor veiligheid te zorgen. Die komen dan vanuit heel Nederland naar de Hofstad.

Bij 1Vandaag (AVROTROS) deed burgemeester Sjors Fröhlich (Vijfheerenlanden) afgelopen weekend zijn beklag over de agenten die hij mogelijk langere tijd kwijtraakt door de NAVO-top. Frölich is niet alleen bang voor onderbezetting en langere aanrijtijden op 25 en 26 juni. Agenten moeten nu al speciale trainingen volgen en zullen na de top waarschijnlijk veel verlof opnemen. Dat zou effect kunnen hebben op de inzet van politie tijdens de gehele zomer.

Daarom vragen de drie Groningse fracties zich af of geplande evenementen in juni veilig kunnen doorgaan in Groningen, zonder dat de openbare orde in de stad in gevaar komt. De partijen willen dat het college nu al maatregelen treft om ervoor te zorgen dat de veiligheid in Groningen gewaarborgd blijft, ondanks de beperkingen in politiecapaciteit.