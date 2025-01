Zeven hoogleraren krijgen portret in Academiegebouw

Foto: Joris van Tweel. Academiegebouw

De RUG onthult donderdagavond zeven nieuwe hoogleraarportretten, bestemd voor de Senaatskamer en de Faculteitskamers in het Academiegebouw.

Dit jaar zijn twee hoogleraren vanwege hun bijzondere verdiensten voor hun vakgebied geportretteerd voor de Senaatskamer. Het gaat om Amina Helmi, astronoom en Spinozapremie-winnaar, en om Ciska Wijmenga, hoogleraar Humane Genetica, Spinozapremie-winnaar en oud-rector magnificus van de RUG. Er hangen daar meer dan honderd portretten van belangrijke professoren.

Vijf (emeritus) hoogleraren schonken zelf of op initiatief van vrienden, familie of collega’s een portret aan de universiteit: wetenschapsfilosoof Theo Kuipers, wiskundige Harry Trentelman, scheikundige Gerrit Challa, kindergeneeskundige Pieter Sauer en chirurg Tjark Ebels. Deze portretten krijgen een plek in enkele faculteitskamers.