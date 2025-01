Zernikebrug staat open en wil niet meer dicht: ‘Weten nog niet hoe lang dit duurt’ (update)

Foto: Joris van Tweel

De Zernikebrug, de brug tussen de wijk Reitdiep en de Zernike Campus, staat sinds het begin van vrijdagmiddag in storing. De brugdekken staan omhoog en willen niet meer dicht.

Aan beide zijden van de brug ontstonden verkeersproblemen door de storing. Auto’s probeerden om te keren en slaagden daar veelal in. Bussen hadden het een stuk minder makkelijk en stonden stil of probeerden met veel moeite ook om te draaien.

Er zijn monteurs en medewerkers van de gemeente aanwezig bij de overspanning van het Reitdiep om het euvel te verhelpen. “De pomp die het systeem aanstuurt om brug op en neer te laten gaan start wel, maar maakt zijn programma niet af. Daardoor komt hij er niet aan toe om in beweging te komen”, vertelt een woordvoerder van de gemeente.

Het is nog onduidelijk hoe lang het gaat duren om de storing te verhelpen. “Dat hangt onder meer af van of er nieuwe onderdelen moeten komen of niet. Dat weten we nu nog niet.”