Zeges voor Oranje Nassau en Velocitas in 1H

Jonathan van Dorssen tussen twee "Blauwkes" van Buitenpost (Foto Martijn Minnema)

Zowel Oranje Nassau als Velocitas boekte vanmiddag een 4-1 zege en daarmee pakten beide clubs kostbare punten in de strijd om bij de onderste plekken vandaan te komen.

Bij Oranje Nassau-Buitenpost stond het een kwartier voor tijd nog 0-0. Daarna ging het aardig los qua goals. Rick Hansen opende in de 76′ minuut de score door een corner van dichtbij binnen te tikken. Daar mocht ON blij mee zijn want Buitenpost was de iets betere ploeg, zonder echt gevaarlijk te worden. De 1-0 werkte bevrijdend voor ON want vijf minuten later stond het 2-0, Jonathan van Dorssen schoot op aangeven van Peter van Son de bal in de verre hoek binnen. Drie minuten later was het alweer raak, nu was Ruendel Martina succesvol, van Son was weer aangever, 3-0. In blessuretijd kwam Buitenpost via Roan van der Weij nog op 3-1 maar het slotakkoord was voor ON. Peter van Son bekroonde een prima wedstrijd met een mooi binnen geschoten vrije trap, 4-1, waarna de scheidsrechter gelijk affloot en ON een wat geflatteerde maar zeer welkome zege boekte. ON stijgt naar plek 8 met twee punten voorsprong op de eerste nacompetitieplek.

Eén plek onder ON met één punt minder staat Velocitas. Velo won vanmiddag met 1-4 bij hekkensluiter Roden. Robin van der Tuin zette Roden in de 20′ minuut op 1-0 maar nog voor rust stond Velocitas op voorsprong. Cass Pinas (26′) en Kay Bootsma (45′) scoorden. In de slotfase van de tweede helft beslisten Mark Prins en Thomas Bats de wedstrijd definitief in Velo voordeel.