Zaterdag weer volop live sport op OOG RADIO

Zaterdagmiddag vanaf 15.00 weer volop live sport bij OOG Sport. Drie voetbalwedstrijden, tussenstanden van de andere clubs uit de gemeente en een waterpolo derby.

Zowel Oranje Nassau als Velocitas 1897 trappen morgen om 15.00 af voor hun wedstrijd in de Eerste Klasse H.

Oranje Nassau speelt thuis tegen Rolder Boys, die staan voorlaatst en die plek op de ranglijst betekent aan het eind van het seizoen directe degradatie. Het gat tussen Oranje Nassau, dat negende staat, en Rolder Boys is zeven punten.

ON kan dus definitief afstand nemen van de onderste twee plekken, maar zal het vizier vooral richten op de tweede periode. Daarin staat het derde met twee punten minder dan Velocitas, de koploper in de tweede periode. Oranje Nassau begon het seizoen met een uitwedstrijd bij Rolder Boys, die werd met 0-2 gewonnen. Oranje Nassau is inmiddels vier duels op rij ongeslagen, na drie zeges volgde afgelopen zaterdag een gelijkspel bij WVV. Rolder Boys won voor het laatst op 16 november en verloor zijn laatste twee wedstrijden met 5-1. Ondanks een goeie reeks moet Oranje Nassau nog steeds naar beneden kijken, het gat met de nacompetitie plek is maar vier punten.

Velocitas 1897 neemt het thuis op tegen SC Stiens, de Friezen promoveerden vorig seizoen naar de eerste klasse en staan vier punten onder Velocitas op plek tien. Velocitas staat achtste en heeft één punt meer dan Oranje Nassau. Maar zoals gezegd zijn Velo en ON ook concurrenten in de strijd om de tweede periode. Na deze ronde zijn er nog drie duels te gaan in de tweede periode. Ook voor Velocitas is het gat met de nacompetitie plek niet heel groot, vijf punten. Ook hier dus om meerdere redenen een belangrijke wedstrijd tegen een concurrent onderin. Velocitas won vier van zijn laatste vijf wedstrijden. Stiens is al zonder winst sinds 20 oktober. De openingswedstrijd van het seizoen in Stiens werd door Velocitas met 3-1 gewonnen. Stiens kreeg in vier van zijn laatste vijf wedstrijden drie tegentreffers, Velocitas scoorde in zijn laatste twee duels telkens vier keer.

In de tweede klasse I is Helpman na een slechte reeks gezakt naar de voorlaatste plek op de ranglijst. Dat zou aan het eind van het seizoen degradatie betekenen. Met Achilles 1984 komt een club op bezoek die ook zoekende is qua vorm, maar die tot voor kort nog mee streden om de titel. De Assenaren staan vijfde nadat ze maar één van hun laatste vijf wedstrijden wonnen. Helpman verloor zijn laatste vier duels en deed dat vaak ruim getuige de doelcijfers in die vier wedstrijden, 3-17. In de seizoensouverture in Assen won Achilles met 4-1 van Helpman. Het staat onderin nog dicht bij elkaar, de achterstand op de veilige tiende plaats is maar twee punten en nummer 8 Gramsbergen heeft maar drie punten meer. Of Helpman een eind kan maken aan de slechte serie hoort u vanaf 15.30.