Zaterdag in OOG SPORT vier live verslagen van amateurvoetbal

Komende zaterdag is OOG Sport in de lucht van 15.00 tot 18.00. Vier verslaggevers staan langs de lijn en houden u op de hoogte van wat er op de Groningse velden gebeurt. Deze week zijn ze bij de volgende vier wedstrijden:

In de Eerste Klasse H ontvangt Velocitas 1897 Heerenveense Boys. Inzet is de strijd tegen (nacompetitie) degradatie. Velocitas staat op plek 9 met 1 punt meer dan Heerenveense Boys wat op de hoogste plek staat die aan het eind van het seizoen nacompetitie tegen degradatie oplevert. Omdat de onderste twee in 1H zware tegenstanders op het programma hebben staan is dit ook de kans om het gat met de twee rechtstreekse degradanten te vergroten tot respectievelijk 8 (nr 13 Rolder Boys) en 14 punten (nr laatst Roden). Zowel Velocitas als Heerenveense Boys begon 2025 met een zege. Velocitas won met 1-4 bij hekkensluiter Roden en Heerenveense Boys won thuis met 3-1 van Stiens, die staan op plek 10 tussen Velocitas en Heerenveense Boys in.

In 3R ontvangt koploper The Knickerbockers stadsgenoot Groen Geel, dat staat zevende met 8 punten minder. Een prestigestrijd, Groen Geel noemt The Knickerbockers graag hun jeugdopleiding en dan is verliezen geen optie.Neemt niet weg dat TKB als favoriet aan deze stadsderby begint. Groen Geel heeft al jaren de ambitie om te promoveren en de derde klasse achter zich te laten, maar speelt nu al voor het zevende seizoen op rij in de derde klasse. The Knickerbockers is bezig aan zijn derde seizoen in de derde klasse na de degradatie in 2022. TKB speelde daarvoor deze eeuw maar één seizoen in de derde klasse, voor de rest speelde het eerste of tweede klasse.

Het is dringen bovenin 3R, nummer vijf Aduard 2000 heeft maar drie punten minder dan The Knickerbockers wat de koppositie deelt met Veendam 1894. De andere vier clubs uit de top 5 in 3R spelen overigens allemaal tegen elkaar.

Ook in 3R, maar dan in de lagere regionen, speelt FC Lewenborg thuis tegen HS’88. Lewenborg staat net boven de streep en treft met HS’88 een ploeg die voorlaatst staat. Kortom, niks minder dan een must win voor Lewenborg. Lewenborg won 3 van zijn 5 thuiswedstrijden, HS’88 pakte uit in 5 duels pas 1 punt. Beide clubs verloren hun eerste duel in 2025. Geen schande want Lewenborg verloor bij de koploper in de tweede periuode, DVC Appingedam, met 2-1 en HS’88 verloor thuis met 0-4 van de koploper, The Knickerbockers.

In 4E spelen de nummers 9 en 8 tegen elkaar, Haren speelt thuis tegen SGV, het verschil tussen deze clubs is 1 doelpunt in het voordeel van SGV. Beide clubs staan zes punten voor op Mamio dat op de eerste nacompetitieplaats staat. Mocht nummer twaalf Mamio thuis niet van nummer 11 WVV winnen slaat de winnaar van Haren-SGV een gat van 9 punten en lijkt die club voorlopig vrij van degradatiezorgen. Haren deed vorige week goede zaken door met 0-4 bij WVV (het zaterdagteam welteverstaan) te winnen, SGV verloor thuis met 2-4 van koploper Corenos.