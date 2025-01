Zanger en schrijver Peter Schaap (78) overleden

Screenshot uit clip 'Mijn adem, Mijn adem' via TOPPOP

Peter Schaap, bekend als zanger van het nummer “Adem mijn adem”, is afgelopen vrijdag op 78-jarige leeftijd overleden.

Schaap werd geboren op 24 oktober 1946 in Groningen. Hij begon zijn carrière als onderwijzer, maar maakte in de jaren zeventig naam in de muziek. Zijn bekendste hits waren “Adem mijn adem”, “De hoge heren van het dorp” en “Vliegen als een vogel”. In 1976 ontving hij de prestigieuze Zilveren Harp.

Vanaf 1982 richtte Schaap zich op schrijven. Hij publiceerde succesvolle kinderboeken, sciencefiction en fantasy. Zijn debuutroman, De schrijvenaar van Thyll, won in 1988 de EURO-AWARD. In totaal schreef hij zestien fantasyromans.

Schaap leed aan een langdurige ziekte. Hij laat zijn vrouw, twee kinderen en drie kleinkinderen achter.