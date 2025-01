YouTube-serie geeft kijkje achter de schermen bij Groningen Airport Eelde

Foto: Groningen Airport Eelde

Groningen Airport Eelde lanceert een nieuwe YouTube-serie. Hierin kunnen kijkers een kijkje nemen achter de schermen en kennismaken met de medewerkers die dagelijks hard werken op de luchthaven.

Afgelopen week verscheen er alvast een aankondiging voor de serie op de YouTube- en Instagram-pagina van het vliegveld. In dit filmpje is niemand minder dan Harry Piekema te zien die probeert om in de voetsporen van de GAE-medewerkers te treden. “Waarom naar een acteur kijken als je het echte werk kan zien”, vertelt Piekema in het filmpje. En dat is wat de serie gaat doen. In verschillende afleveringen wordt er stilgestaan bij de verschillende taken op de luchthaven: van de afhandeling en de luchthavenbrandweer tot de havendienst.

De serie start op 4 maart. Vanaf dan wordt er elke week een nieuwe aflevering online geplaatst.

Bekijk hieronder het aankondigingsfilmpje: