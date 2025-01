Yael de Haan neemt officieel plaats in bijzondere leerstoel Lokale Publieke Omroep bij RUG

Foto: Joris van Tweel

Professor Doctor Yael de Haan is vrijdagmiddag benoemd tot bijzonder hoogleraar Lokale Publieke Omroep aan de Rijksuniversiteit Groningen. Lokaal journalistiek werk is volgens de universiteit cruciaal voor de lokale democratie. De Haan gaat daarnaast onderzoek doen naar hoe de lokale publieke omroepen een nieuwe ‘publieksgerichte aanpak’ kunnen ontwikkelen.

De leerstoel werd al twee jaar bekleed door De Haan. Vanaf vrijdagmiddag is zij ook officieel hoogleraar aan de RUG, na het houden van haar oratie. In haar oratie ging De Haan onder meer in op haar visie voor de toekomst van lokale journalistiek en legde ze uit hoe lokale omroepen kunnen bijdragen aan het samenbrengen van mensen, onder andere door een goede samenwerking met de gemeenschap.

“Mijn belangstelling binnen de nieuwe leerstoel gaat vooral uit naar de vraag hoe lokale media relevant, aantrekkelijk en toekomstbestendig zijn en blijven,” vertelt De Haan. “Ook kijk ik naar de rol en functie van de lokale publieke omroep in het lokale journalistieke ecosysteem. Het gaat daarbij nadrukkelijk ook om publieksonderzoek en hoe behoeftes van het publiek goed aan kunnen sluiten bij de lokale journalistiek.”

De leerstoel is ingesteld door de stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) voor een periode van vijf jaar. Het onderzoek komt op een belangrijk moment, aangezien voor de 250 lokale publieke omroepen in Nederland strengere wettelijke eisen worden ingevoerd. Tegelijkertijd worden de omroepen belangrijker, omdat gemeenten steeds meer taken krijgen die direct invloed hebben op de inwoners. Hierdoor wordt de lokale journalistiek steeds belangrijker voor de lokale democratie.

De bijzondere leerstoel zal hier onderzoek naar doen, besluit decaan Thony Visser van de Faculteit der Letteren: “Met deze nieuwe leerstoel krijgt het onderzoek naar de rol en functie van lokale media voor de democratie en samenleving een belangrijke impuls. Dit sluit aan bij de maatschappelijke opdracht die wij als faculteit hebben.”