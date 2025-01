Workshop Sociaal Stadshavens populair

Kaart van eerste ontwikkelgebied Stadshavens via VanWonen

De nieuwe woonwijk Stadshavens aan het Eemskanaal is er nog niet, maar wekt al veel interesse. Tijdens de workshop Sociaal Stadshavens op 27 februari gaan geïnteresseerden in gesprek over de ontwikkeling van de wijk.

De wijk gaat bestaan uit zo’n 300 woningen, 4.000 vierkante meter commerciële ruimte en een parkeerhuis, gelegen tussen het Balkgat en de Eltjo Ruggeweg, dicht bij de binnenstad. Projectontwikkelaar VanWonen is op dit moment bezig met het ontwerpen van de eerste woongebouwen. Er zullen zowel sociale huurwoningen als koopappartementen komen.

Workshop

De projectontwikkelaar wil van Stadshavens een sociale wijk maken en vraagt daarvoor de input van mensen die er graag zouden willen wonen, van omwonenden en van andere geïnteresseerden.

De workshop begint met een panelgesprek met deskundigen, waarna aanwezigen in de huid kruipen van nieuwe bewoners. De deelnemers krijgen ‘personages’ toegewezen, zoals ‘basisschooljuf’, ‘gepensioneerde’ of ‘arbeidsongeschikte’. Vanuit die personages gaan de deelnemers in gesprek om het gemeenschapsgevoel te bevorderen.

De organisator hoopt de uitkomsten van de workshop te gebruiken voor het daadwerkelijke ontwikkeling van de wijk.

Inschrijven

De workshop vindt plaats op donderdag 27 februari van 19.30 uur tot 21.30 uur aan het Damsterdiep 271. Inschrijven voor de workshop is niet meer mogelijk; die zit vol. Wil je graag op de reservelijst? Dat kan door een mail te sturen naar info@stadshavens.nl.

Geïnteresseerden voor de koopwoningen kunnen zich hier inschrijven. Naar verwachting start de verkoop in het laatste kwartaal van dit jaar.