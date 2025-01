‘Woningmarkt oorzaak nummer één voor mentale problemen onder jongeren’ | Eem de Stad in

Epidemioloog Jeroen Kuiper was te gast in de podcast.

De mentale gezondheid van jongvolwassenen in de gemeente Groningen staat onder druk. Slechts 44,2 procent ervaart zijn of haar mentale gezondheid als goed, terwijl dit landelijk 50,9 procent is. In een nieuwe aflevering van Eem de Stad in is epidemioloog Jeroen Kuiper te gast. Hij werkt voor de GGD, die het onderzoek uitvoerde.

Het onderzoek werd landelijk uitgevoerd. Via social media werden jongeren benaderd om mee te doen. De resultaten laten zien dat de gemeente Groningen lager scoort als het gaat om de mentale gezondheid in vergelijking met het landelijk gemiddelde. Volgens epidemioloog Kuiper komt dat onder andere door de hoge studentenpopulatie. In andere studentensteden zijn soortgelijke trends te zien. Daarnaast heeft Groningen veel hoogopgeleide vrouwen, die veel druk en stress ervaren.

Kuiper: “Het onderzoek ligt in lijn met resultaten van andere onderzoeken. Wij hadden eigenlijk verwacht dat de stijging van de mentale problemen onder jongeren na de coronapandemie op het normale niveau zou terugkeren. Dat blijkt niet zo te zijn. Het is iets van het hier en nu, en iets blijvends.”

Het onderzoek laat ook iets onverwachts zien volgens de epidemioloog. “Ik had verwacht dat jongeren zich druk zouden maken om zaken als klimaat en oorlog”, zegt Kuiper. “Maar met stip op nummer één staan de huizenprijzen. Jongeren zijn bezig met: hoe kom ik die woningmarkt op?

Wil jij meer weten over het onderzoek? Luister hieronder naar de nieuwe aflevering van Eem de Stad in:

