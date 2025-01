“Woensdag regen, zaterdag wordt mogelijk een kletsnatte dag”

Foto: Erick Bakker

De temperatuur zit de komende dagen in de lift. Maar volgens OOG-weerman Johan Kamphuis hoeven we geen zonneschijn te verwachten. Het zal bewolkt zijn en er valt regelmatig regen.

“Woensdag is er veel bewolking en in de middag volgt er lichte regen of motregen”, vertelt Kamphuis. “In de avond gaat het harder regenen. Het wordt 4 graden bij een zwakke wind uit zuidelijke richtingen, windkracht 2. In de nacht naar donderdag valt er regen en later mogelijk ook een vlok natte sneeuw. De minimumtemperatuur ligt rond de 1 graad.”

“Donderdag is het met 7 graden een stuk zachter. In de ochtend kan het even opklaren. In de namiddag of avond volgt er regen. De westelijke wind is stevig, windkracht 4. Vrijdag wordt het 8 graden. Droge perioden en af en toe regen wisselen elkaar af en er waait een vrij krachtige zuidenwind, windkracht 5. Zaterdag leek het eerst nog een grotendeels droge dag te kunnen worden, maar de kans hierop wordt steeds kleiner. Een kleine maar actieve storing zou over België en het zuiden van ons land naar Duitsland trekken, maar lijkt een stuk noordelijk uit te komen, waardoor ook bij ons de kans op regen toeneemt. Mogelijk wordt het zelfs een kletsnatte dag. Het wordt 8 graden.”

Of het op zondag wel droog blijft, vertelt Kamphuis op de weerpagina.