“Woensdag bewolkt, komende dagen kans op gladheid”

Foto: Martin Nuver

De zon laat de komende dagen verstek gaan. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis is het de rest van de werkweek grotendeels bewolkt, is er kans op mist en is het waterkoud.

“Woensdag is het bewolkt en is er kans op nevel of mist”, vertelt Kamphuis. “Het blijft droog. Bij een zwakke westelijke wind, windkracht 2, wordt het 7 of 8 graden. In de nacht van woensdag op donderdag ligt de minimumtemperatuur rond de 5 graden. Het is droog en er is opnieuw kans op mist. Donderdag wordt een grijze dag met wolken en hier en daar mist of nevel. Het blijft droog en het wordt 7 graden bij rustig weer. In de nacht naar vrijdag minima rond het vriespunt met kans op mist en lokale gladheid door aanvriezende mist.”

“Vrijdag is het waterkoud bij 1 of 2 graden. Het is droog, rustig en nevelig dan wel mistig weer. In de nacht naar zaterdag minimumtemperaturen iets onder nul en ook dan kan er mist voorkomen met lokale gladheid. Zaterdag verandert er weinig. Zondag neemt de kans op opklaringen toe wanneer de wind naar het oosten draait. Het wordt dan ook wat milder bij 5 graden. In de nachten schommelt de temperatuur rond of iets onder het vriespunt.”

Meer informatie over het weer vind je op deze pagina.